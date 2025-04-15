الأربعاء 16 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأرصاد» يحث على الحذر خلال التقلبات الجوية الحالية

المركز الوطني للأرصاد يحث على الحذر خلال التقلبات الجوية الحالية
15 ابريل 2025 23:28

إبراهيم سليم (أبوظبي)
 أشار المركز الوطني للأرصاد، من خلال نشراته الجوية، إلى نشاطٍ ملحوظ للرياح الشمالية الغربية المحملة بالغبار والأتربة في العاصمة أبوظبي وعدد من مناطق الدولة، ما أدى إلى تدنٍّ نسبي في مدى الرؤية الأفقية تراوح بين 1000 و3000 متر.
ومن المتوقع استمرار هذه الأجواء حتى يوم الخميس، حيث يسود طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون قوية أحياناً على البحر، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على اليابسة.
  ودعا المركز، عبر نشراته التوعوية، إلى الالتزام بإجراءات السلامة، وخصوصاً لمرضى الجهاز التنفسي، مع تجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، وإغلاق النوافذ والأبواب، وتوخي الحذر أثناء القيادة، واتباع التعليمات المرورية.
كما لفت المركز إلى أن البحر سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عُمان حتى الخميس، داعياً مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر.

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية في أبوظبي
حالة الطقس
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
فتاة تقف وسط الأنقاض في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رفض فلسطيني لمقترح إسرائيلي بشأن اتفاق غزة
16 ابريل 2025
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
الأخبار العالمية
روسيا: التوافق مع واشنطن على السلام بأوكرانيا ليس سهلاً
16 ابريل 2025
سان جيرمان إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا»
16 ابريل 2025
وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا ومفوض الشؤون السياسية في الاتحاد الأفريقي خلال مؤتمر لندن (رويترز)
الأخبار العالمية
«مؤتمر لندن» يحشد 800 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان
16 ابريل 2025
3700 حالة اختناق في العراق جرّاء عاصفة رملية
الأخبار العالمية
3700 حالة اختناق في العراق جرّاء عاصفة رملية
16 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©