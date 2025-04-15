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علوم الدار

عبدالله بن زايد يدين مخططات تستهدف المساس بأمن الأردن

عبدالله بن زايد يدين مخططات تستهدف المساس بأمن الأردن
15 ابريل 2025 23:28

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدة للمخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. 
وأكد سموه، في بيان، على موقف دولة الإمارات الراسخ، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.
كما أشاد سموه بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وشدد على موقف دولة الإمارات الثابت في تأييدها وتضامنها ومساندتها للمملكة في التصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

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المصدر: وام
الأردن
وزارة الخارجية
الإمارات
عبدالله بن زايد
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