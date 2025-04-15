«الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث مع وفد أممي تعزيز حقوق الطفل

أبوظبي (وام)

أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التزام الهيئة بدعم وتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الانتهاك والاستغلال باعتباره أحد الموجهات الاستراتيجية الأربعة التي اعتمدتها الهيئة والتي تشمل حقوق المرأة والطفل، وحقوق العمال، وحقوق أصحاب الهمم، والحق في الصحة والصحة النفسية.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر الهيئة بالعاصمة أبوظبي، معالي ماما فاطمة سينغاتة، المقررة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارتها الميدانية الرسمية إلى الدولة.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز حماية حقوق الطفل والفئات المستضعفة، والدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، مع التركيز على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي كوسيلة أساسية للوقاية من جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال.

وأشار، مقصود كروز، إلى أهمية هذه الزيارة، وقال: «إن حماية حقوق الطفل تأتي في صميم أولويات عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبار أن بناء مجتمع آمن للأطفال يبدأ من خلال شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية، ومن خلال تعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية، كما أننا ملتزمون بمواصلة جهودنا لضمان توفير بيئة آمنة تكفل لكل طفل حقوقه في النمو والحماية والعيش الكريم».

وأضاف: «نؤكد في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير السياسات والممارسات الوطنية، بما يواكب أفضل المعايير الدولية».