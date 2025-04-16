تنبيه من شرطة أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة. وأكدت على ضرورة عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على السلامة وسلامة مستخدمي الطريق.

كما نبهت شرطة أبوظبي في منشور آخر، إلى ضرورة توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب ودعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتها لكم بالسلامة.

وأشارت إلى أنه قد تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق سويحان (دوار سويحان - ناهل ).وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس.