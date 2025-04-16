"الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية

حذر المركز الوطني الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية، بسبب الغبار.ودعا إلى توخي الحذر ومراقبة حالة الطقس.كما دعا إلى توخي الحذر أثناء الضباب.

وحذر المركز الوطني الأرصاد من حدوث غبار حتى الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء، الموافق 16 أبريل .وفق منشورات عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، يكون رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الشمالية.