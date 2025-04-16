شرطة أبوظبي تطلق مبادرة "همسات عام المجتمع 2025"

أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي مبادرة "همسات عام المجتمع 2025" وتتضمن رسائل تعريفية لمتطوعي كلنا شرطة بأهداف عام المجتمع وتشجيعهم على روح العطاء والعمل الجماعي في خدمة المجتمع واستدامة الأمن والأمان وترسيخ مفاهيم المشاركة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية.



ويتم إيصال الرسائل بشكل دوري لأعضاء ومتطوعي كلنا شرطة على مدار العام من خلال قنوات الاتصال والتواصل التابعة لشرطة أبوظبي.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ المبادرات الهادفة وتوفير بيئة مشجعة لأعضاء كلنا شرطة لترسيخ قيم التعاون والانتماء والتسامح والتلاحم المجتمعي.

وأوضح المقدم راشد سعيد الأشخري رئيس قسم كلنا شرطة في إدارة الشرطة المجتمعية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تدعم أهداف عام المجتمع 2025 موضحًا أن منظومة أعضاء كلنا شرطة تضم أكثر من 125 جنسية يعملون كفريق واحد لتحقيق هدف واحد وهو خدمة المجتمع والحفاظ على مكتسبات الأمن والأمان.