حاكم عجمان وولي عهده يطلعان على مشروعات ومبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بالجهود الإنسانية الرائدة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومبادراتها وبرامجها الخيرية والإغاثية للمنكوبين والمحتاجين والفئات الضعيفة بمختلف أنحاء العالم. واطلع سموه، في مجلسه بالديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، على مبادرات الهيئة ومشروعاتها داخل وخارج الدولة، وبرامجها التي تهدف إلى مساعدة اللاجئين والنازحين الذين شردتهم الكوارث والأزمات بمناطق مختلفة حول العالم، إلى جانب جهود الهيئة في مد يد العون لسكان قطاع غزة من المتضررين من الأزمة الحالية. جاء ذلك خلال استقبال سموه سعادة حمود عبدالله الجنيبي، نائب الأمين العام للهيئة للشأن المحلي، ومحمد عمر الشمري، مدير الهلال الأحمر في عجمان. وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان، بالاهتمام والدعم اللذين تحظى بهما أنشطة وبرامج هيئة الهلال الأحمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «نثمن الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تعد نموذجاً عالمياً في العطاء والتفاني في خدمة الإنسانية». وأضاف سموه: «نجحت الهيئة، بقيادة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس الهيئة، ودعمه المتواصل لمراكز الهيئة في مختلف إمارات الدولة، في توفير الدعم للمحتاجين داخل الدولة، والوصول بالمساعدات إلى أقصى بقاع العالم، لإغاثة الملهوف، ومساندة المحتاج، وإعلاء قيم الرحمة والتكافل التي تأسست عليها دولة الإمارات». وأعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عن فخره بما تقدمه الهيئة من مبادرات نوعية وجهود كبيرة، سواء على الساحة المحلية لدعم الأسر المحتاجة، أو على المستوى الدولي لإغاثة المتضررين من الكوارث والنزاعات. وقال سموه: «نؤكد دعمنا الكامل للمؤسسة، ونشيد بجميع العاملين فيها، من موظفين ومتطوعين، الذين يجسدون أسمى معاني الإنسانية، ويعكسون رسالة الإمارات الأصيلة في الخير والعطاء». واطلع صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، خلال اللقاء، على تفاصيل جائزة حفظ القرآن الكريم التي تنظمها الهيئة، للأيتام المشمولين برعاية المؤسسات والجمعيات الخيرية في الدولة، وأثنى سموهما على الجائزة وأهدافها السامية في تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها، وحفظ كتاب الله وإتقان تلاوته. من جانبه، أعرب سعادة حمود عبدالله الجنيبي عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، لاهتمام سموهما البالغ بمشاريع ومبادرات الهيئة. وأكد الجنيبي أن رعاية سموهما وحرصهما على متابعة ودعم جهود الهيئة يجسد التزام قيادة دولة الإمارات بالعمل الإنساني، ويعزز من قدرتنا على الوصول إلى الفئات المحتاجة والمتأثرة بالكوارث في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن الدعم الدائم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، يمثل حافزاً كبيراً لمسيرتنا في البذل والعطاء والدفع بها للأمام لتحقيق رؤية الإمارات في المجال الإنساني، وتعزيز شراكتنا مع المؤسسات الخيرية كافة في إمارة عجمان. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي ‏عجمان الرياضي، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.