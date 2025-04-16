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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
16 ابريل 2025 18:33

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والمد الثاني عند الساعة 03:02 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:41. وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:43 والجزر الأول عند الساعة 06:20.

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المصدر: وام
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