الأربعاء 16 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يُعيّن خمسة مديرين تنفيذيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

حمدان بن محمد يُعيّن خمسة مديرين تنفيذيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
16 ابريل 2025 18:53

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2025 بتعيين فاطمة إبراهيم عبدالله بالرهيف، مديراً تنفيذياً لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وقرار المجلس رقم (22) لسنة 2025 بتعيين د. وافي داوود موسى جعفر علي، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع التطوير الاستراتيجي بالهيئة، والقرار رقم (23) لسنة 2025 بتعيين د. عبدالرحمن حسن عبدالله ناصر، مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المؤسّسي بالهيئة. كما أصدر سموّه قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2025 بنقل د. آمنة عبدالله إبراهيم غلوم المازمي، من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتعيينها مديراً تنفيذياً لقطاع التطوير والتنمية البشرية بهيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي، والقرار رقم (25) لسنة 2025 بنقل د. سعيد مبارك خلفان خرباش المري، المُدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب بهيئة الثقافة والفنون في دبي، وتعيينه مديراً تنفيذياً لقطاع السياسات والبحوث والبرامج بهيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي.
ويُعمل بالقرارات أرقام (21)، و(22)، و(23) من تاريخ صدورها، ويُعمل بالقرار رقم (24) اعتباراً من تاريخ 07 أبريل 2025، والقرار رقم (25) اعتباراً من تاريخ 14 أبريل 2025، وتُنشر القرارات جميعها، المُشار إليها، في الجريدة الرسميّة.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يكرّم الفائزين في «مسابقة ابتكار التطبيقات»
حمدان بن محمد يتفقد المبنى رقم «3» لمطار دبي الدولي وقاعة كبار الشخصيات والسوق الحرة
المصدر: وام
حمدان بن محمد
آخر الأخبار
«موانئ أبوظبي» تنجز أول عملية تزويد للسفن بالغاز الطبيعي المسال بميناء خليفة
اقتصاد
«موانئ أبوظبي» تنجز أول عملية تزويد للسفن بالغاز الطبيعي المسال بميناء خليفة
اليوم 20:20
«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
اقتصاد
«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
اليوم 20:19
«مطار الشارقة»: تجديد اعتماد برنامج تجربة العملاء للمستوى الثاني
اقتصاد
«مطار الشارقة»: تجديد اعتماد برنامج تجربة العملاء للمستوى الثاني
اليوم 20:18
ليون يصل نهائي «أبطال آسيا 2» بـ «الصدفة» للقاء الشارقة
الرياضة
ليون يصل نهائي «أبطال آسيا 2» بـ «الصدفة» للقاء الشارقة
اليوم 20:17
«كهرباء دبي» تبحث التعاون بمجال الطاقة مع شركة «إيتون»
اقتصاد
«كهرباء دبي» تبحث التعاون بمجال الطاقة مع شركة «إيتون»
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©