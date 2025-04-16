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علوم الدار

«المعاشات» تشارك في ندوة للضمان الاجتماعي بمسقط

وفد «المعاشات» مع المشاركين في الندوة (من المصدر)
17 ابريل 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك وفد من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في فعاليات الندوة الفنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «إيسا»، التي استضافتها العاصمة العُمانية، مسقط، تحت عنوان «إصلاحات الضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة».
وعقدت الندوة على مدار يومي 14 و15 أبريل الجاري، بالتعاون بين صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان وجمعية «إيسا» ومنظمة العمل الدولية ومكتب ارتباط «الإيسا» للدول العربية.
وضم وفد «الهيئة» المشارك هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، والدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي، ومنى الظاهري، مديرة قسم الإعلام، ووفاء محمد، من إدارة عمليات المعاشات.
وتم على هامش انعقاد الندوة الفنية، تكريم الفائزين بجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى دول الخليج العربي بنسختها الأولى (2024-2025) بهدف دعم مستقبل الحماية الاجتماعية، وتعزّز ثقافة البحث العلمي في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وشهدت الجائزة إقبالاً واسعاً، حيث استقبلت 61 مقترحاً بحثياً، تأهل منها 29 مقترحاً لإجراء دراسات متكاملة، أُنجز منها 17 بحثاً تناولت قضايا جوهرية تواجه القطاع التأميني، أبرزها استدامة صناديق التقاعد، والعلوم الاكتوارية، ودور التقنية والتحول الرقمي، والاستثمار المؤسسي، والتشريعات وآليات الحوكمة، وتجربة مد الحماية التأمينية كنموذج رائد في المنطقة.
وتم تكريم هند السويدي بصفتها عضو اللجنة الرئيسة لجائزة البحوث العلمية، والدكتورة ميساء راشد غدير، بصفتها ضابط الاتصال للجائزة؛ تقديراً لجهودهما في دعم أهداف الجائزة والتوعية بها.
وقالت هند السويدي، إن تكريم «الهيئة» في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد، يجسّد التزامها ودعمها الدائم للبحث العلمي والابتكار في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي، وإن نتائج المشاركة في الجائزة تثبت حاجة قطاع التأمينات الاجتماعية لإجراء المزيد من البحوث والدراسات، كونها تسهم في تطوير السياسات والممارسات التي تعزّز رفاه المتقاعدين، وتدعم استدامة النظم التقاعدية وتحقق توجهات الدول.
بدورها، أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، أن مشاركة «الهيئة» في الندوات البحثية فرصة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز المعرفة بغرض الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات التأمين الاجتماعي.

المعاشات
الإمارات
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
هند السويدي
مسقط
الضمان الاجتماعي
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