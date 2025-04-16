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علوم الدار

«دبي القضائي» ينظم ملتقى التحديات القانونية المعاصرة

مشاركون خلال الملتقى (من المصدر)
17 ابريل 2025 01:02

دبي (الاتحاد)

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نظَّم معهد دبي القضائي بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي، أعمال النسخة الأولى من «ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة»، الذي انعقد تحت عنوان «الدعاوى الكيدية والتصدي القانوني لها»، وذلك بمقر المعهد، بحضور نخبة من القضاة والخبراء القانونيين، ومشاركة واسعة من أعضاء الجهات القضائية.
وشهدت النسخة الأولى من الملتقى، حضور الدكتور عبد الله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، ونخبة متميزة من أعضاء السلطة القضائية والمستشارين.
وافتتحت الملتقى القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، بكلمة أكّدت فيها أهمية ترسيخ ثقافة الحوار القضائي، حول الظواهر التي تعرقل سير العدالة، مشدّدةً على دور المعهد كمحرّك فكري ومهني لتعزيز جودة العمل القضائي.
وتناولت الجلسات الحوارية للملتقى محاور متعددة، شملت التعريف القانوني بالدعاوى الكيدية والجزاءات المترتبة عليها، ومدى كفاية التشريعات المحلية في مواجهة هذه الممارسات، وعرض أمثلة واقعية حول تأثير الدعاوى الكيدية على سير العدالة، واستعراض آليات التصدي لها في التشريعات الدولية.

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