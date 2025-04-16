الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المختبر المرجعي» يُطلق أول مركز للتشخيص العصبي البيوكيميائي المتقدم

خلال توقيع الشراكة (من المصدر)
17 ابريل 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. دور فاعل لدعم آليات الحل السياسي في السودان
المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية يوصي بتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك

أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، عن استثمار وشراكة استراتيجية في شركة جوفينيسينس الرائدة في علوم إطالة الحياة.
وتم الإعلان عن الاستثمار خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، إحدى المبادرات الاستراتيجية من حكومة أبوظبي، وهي منصة مستدامة للتفاعل المستمر طوال العام، تهدف إلى دفع عجلة التقدم نحو إنشاء نظام صحي عالمي استباقي أكثر تطوراً ومرونة، وتعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل، حيث تشارك M42 كشريك مؤسس للعام الثاني على التوالي.
وعبر هذه الشراكة الاستراتيجية، ستتعاون M42 مع «جوفينيسينس» في تحديد وتطوير مجموعة من العلاجات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الصحة الوقائية وإطالة الحياة الصحية وتحسين سبل معالجة الأمراض الخطيرة، بالإضافة إلى تحديد أهداف الأدوية والعلاجات الجديدة والمبتكرة، ستركز شراكة M42 مع «جوفينيسنيس» على استكشاف فرص التعاون في مجال الأبحاث والتطوير.
وقال حسن جاسم النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في M42: «يُمثل استثمار M42 وشراكتها مع جوفينيسينس خطوة جوهرية في مسيرة أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للعلاجات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار في مجال الطبّ الحيوي. 

الذكاء الاصطناعي
أبوظبي
الإمارات
أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية
المختبر المرجعي الوطني
الرعاية الصحية
شركة M42
آخر الأخبار
أرسنال.. «المدفعجية» تضرب ريال مدريد من جديد!
الرياضة
أرسنال.. «المدفعجية» تضرب ريال مدريد من جديد!
17 ابريل 2025
الإنتر يطيح البايرن ويضرب موعداً مع برشلونة
الرياضة
الإنتر يطيح البايرن ويضرب موعداً مع برشلونة
17 ابريل 2025
مطبخ خيري يقدم وجبات الطعام للنازحين في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من «انهيار إنساني» بفعل سياسة الحصار
17 ابريل 2025
محكمة أمن الدولة في الأردن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يحيل المتهمين بـ«استهداف الأمن الوطني» إلى القضاء
17 ابريل 2025
«التعاون الخليجي»: دعم الجهود لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: دعم الجهود لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
17 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©