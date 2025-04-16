«المختبر المرجعي» يُطلق أول مركز للتشخيص العصبي البيوكيميائي المتقدم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، عن استثمار وشراكة استراتيجية في شركة جوفينيسينس الرائدة في علوم إطالة الحياة.

وتم الإعلان عن الاستثمار خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، إحدى المبادرات الاستراتيجية من حكومة أبوظبي، وهي منصة مستدامة للتفاعل المستمر طوال العام، تهدف إلى دفع عجلة التقدم نحو إنشاء نظام صحي عالمي استباقي أكثر تطوراً ومرونة، وتعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل، حيث تشارك M42 كشريك مؤسس للعام الثاني على التوالي.

وعبر هذه الشراكة الاستراتيجية، ستتعاون M42 مع «جوفينيسينس» في تحديد وتطوير مجموعة من العلاجات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الصحة الوقائية وإطالة الحياة الصحية وتحسين سبل معالجة الأمراض الخطيرة، بالإضافة إلى تحديد أهداف الأدوية والعلاجات الجديدة والمبتكرة، ستركز شراكة M42 مع «جوفينيسنيس» على استكشاف فرص التعاون في مجال الأبحاث والتطوير.

وقال حسن جاسم النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في M42: «يُمثل استثمار M42 وشراكتها مع جوفينيسينس خطوة جوهرية في مسيرة أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للعلاجات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار في مجال الطبّ الحيوي.