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علوم الدار

«صحة أبوظبي» و«أبوظبي للاستثمار» يوقعان شراكة مع «مختبرات يونيلابس»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
17 ابريل 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، مذكرة تفاهم مع «يونيلابس» للحلول الدوائية، التابعة لمختبرات «يونيلابس»، المزود العالمي الرائد للخدمات التشخيصية.
ويهدف التعاون إلى تطوير مختبر تحليلي متطور كجزء من مجمّع «الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة» في أبوظبي، والذي تم إطلاقه مؤخراً في الإمارة ليشكل مركزاً متقدماً للتكنولوجيا الحيوية والتقنيات الطبية وابتكارات الصحة الرقمية.
وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وكارستن هوجلوند، الرئيس المالي للمجموعة في يونيلابز، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، ومحمد داود، المدير العام لمجموعة يونيلابس في الشرق الأوسط، والدكتورة فاطمة الملا، مديرة مجمّع «الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة» في أبوظبي في مكتب أبوظبي للاستثمار.

دائرة الصحة
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