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علوم الدار

دائرة الصحة - أبوظبي و«أوليفر وايمان» تكشفان تقرير «علم الجينوم للحياة المديدة»

خلال إطلاق «علم الجينوم للحياة الصحية المديدة» (من المصدر)
17 ابريل 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، بالتعاون مع أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية العالمية وإحدى شركات مارش ماكلينان (المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز MMC)، أمس، تقريراً شاملاً بعنوان «علم الجينوم للحياة الصحية المديدة» خلال فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة.
ويتناول التقرير قدرة علم الجينوم الكبيرة، على تحسين النتائج السريرية وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم رؤية أبوظبي الاستراتيجية للطب الدقيق. وينسجم التقرير مع شعار أسبوع أبوظبي العالمي للصحة هذا العام «نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية»، ويسلط الضوء على الدور الرائد، الذي تلعبه أبوظبي في ترسيخ نهج الرعاية الصحية القائمة على الطب الدقيق والحياة الصحية المديدة.
وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي المديرة التنفيذية لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «تأتي أهمية هذا التقرير من خلال استعراضه لخارطة طريق واضحة ودعوته لجميع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة النظم الصحية لرسم ملامح المرحلة المقبلة للرعاية الشخصية، وبالتالي إرساء منظومة شاملة لعلوم الجينوم، تُمكننا من المضي في تحقيق اكتشافات سبّاقة تُعزّز الحياة الصحية المديدة وتُحسن النتائج الوقائية والعلاجية للسكان».
وأضاف سوميت شارما، الشريك ورئيس قسم علوم الصحة والحياة في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في أوليفر وايمان: «يجسّد التزام أبوظبي بتعزيز دور علم الجينوم في منظومة الرعاية الصحية خطوة طموحة نحو تطوير الطب الدقيق، ويرسّخ مكانتها الرائدة في مجالات الحياة الصحية المديدة والرعاية الطبية القائمة على البيانات».
من جانبها قالت الدكتورة نيكول سيروتين، الرئيس التنفيذي لمعهد الحياة الصحية في أبوظبي، أوَّل مركز مرخص لطب الحياة الصحية المديدة في العالم، وأحد المساهمين في التقرير: «تؤكد هذه النتائج التزام أبوظبي بتحقيق التكامل بين علم الجينوم وطب أنماط الحياة الدقيق لزيادة عدد السنوات التي يتمتع بها الأفراد بالصحة والعافية بما يقلّل من أعباء الأمراض على نظم الرعاية الصحية والمجتمع ككل».

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