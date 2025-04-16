«بيور هيلث» تستعرض رحلة تطورها

أبوظبي (وام)

عرضت مجموعة «بيور هيلث» خلال مشاركتها في «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025»، مجسماً بصرياً تفاعلياً بعنوان «شجرة الحياة»، يروي قصة نشأة المجموعة وتطورها، انطلاقاً من أرض الإمارات وصولاً إلى العالمية، ويجسّد رؤية صحية متكاملة قائمة على الابتكار، والمجتمعية، والرعاية الشاملة للإنسان في مختلف مراحل حياته.

وبدأت المجموعة من أرض الإمارات، مستمدة انطلاقتها من جذور المجتمع المحلي وتراثه وثقافته، حيث جاء في مقدمة العرض عبارة «نحن بدأنا من الإمارات» و«أنت بدأت من أرض الصحراء»، في تعبير عن التأسيس المحلي الذي شكّل قاعدة منظومة صحية توسعت لاحقاً على نطاق واسع.

وتوسطت «شجرة الحياة» قلب المجسّم، بجذعها القوي الذي يرمز إلى الاستمرارية وطول العمر، متجذرة بعمق في رمال الإمارات، في تعبير رمزي عن التمسك بالتراث والقيم والثقافة، واستحضار معاني القوة والرعاية الراسخة.