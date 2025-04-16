«أسبوع أبوظبي العالمي للصحة» يكرّم الابتكارات الصحيّة

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 الإنجازات الاستثنائية للأفراد والمؤسسات من شتى أرجاء العالم، الذين تسهم ابتكاراتهم في صناعة المستقبل المنشود للقطاع الصحي، حيث تلقى الفائزون بجائزة الابتكار الإشادة والثناء العالمي تقديراً لحلولهم المبتكرة في مجالات الصحة الرقمية، والتقنيات الحيوية، وحلول التشخيص، وتقاسموا تمويلاً قدره 200.000 دولار.

وشهدت جائزة الابتكار، التي حظيت برعاية «إي آند» و«بيورهيلث»، 91 مشاركة من قبل الأفراد والمؤسسات على المستويين المحلي والعالمي، حيث تركّزت حلول المشاركين حول الابتكارات التي تعالج التحديات الصحية في مجالات الصحة الرقمية والأدوية والتقنيات الحيوية والأجهزة الطبية وحلول التشخيص. وجاء الإعلان عن الفائزين بعد عملية تقييم صارمة من قبل لجنة تحكيم جمعت نخبة من خبراء الصحة وصناع السياسات ورواد التكنولوجيا.

وانطلق حفل توزيع الجوائز بكلمة معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي أكد فيها على الدور الحيوي لهذه الجوائز في تكريم التميز وتعزيز الابتكار وتحفيز التقدم في قطاع الرعاية الصحية. وجمع الحفل نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الرعاية الصحية وشركاء القطاع، بمن فيهم الدكتورة جليلة بنت جواد حسن وزيرة الصحة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور ميخائيل سارجفيلادزي، وزير النازحين داخلياً من الأراضي المحتلة والعمل والصحة والشؤون الاجتماعية في جورجيا، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيور هيلث، والدكتور باتريك هوربر، رئيس شركة نوفارتيس الدولية، وجاكوب ثايسن، الرئيس التنفيذي لشركة «إليومينا».

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي حول أسبوع أبوظبي العالمي للصحة: «يسعدنا تكريم رواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم، الذين تجسّد إنجازاتهم الدور المحوري للابتكار في إعادة تشكيل مشهد الصحة العالمي، وتبرز ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معاً، ومن خلال الاحتفاء بهذه النجاحات، لا نكرّم الإنجازات السباقة التي يحتاجها العالم اليوم فحسب، بل نمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر صحة ينعم فيه الجميع بالعافية والحياة الصحية المديدة».

وتم تقييم ابتكارات المشاركين بناءً على أصالتها وقدرتها على التأثير الإيجابي وقابلية توسيعها ومدى استدامتها، حيث أشرفت على عملية التقييم الصارمة لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء في الرعاية الصحية والصحة الرقمية والسياسات العامة، وهم: الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي المديرة التنفيذية لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، والبروفيسور شافي أحمد، الجراح الحائز على العديد من الجوائز والأستاذ الجامعي والمبتكر ورائد الأعمال وخبير استشراف المستقبل، وجون نوستا، رئيس مختبر نوستالاب، ولينا شديد المديرة المسؤولة لقطاع الرعاية الصحية في «برايس ووترهاوس كوبرز» الشرق الأوسط، وزوبين داروالا، رئيس قطاع الرعاية الصحية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «برايس ووترهاوس كوبرز».

وأضافت لينا شديد المديرة المسؤولة لقطاع الرعاية الصحية في «برايس ووترهاوس كوبرز» الشرق الأوسط: «تؤكد جائزة الابتكار في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة قدرة الابتكار والتعاون على التصدي للتحديات، التي تواجه القطاع الصحي العالمي بأسلوب هادف ومنظم قائم على الإبداع، وتسلط المشاركات المتنوعة في هذه الجوائز الضوء الدور الحيوي، الذي تلعبه أبوظبي لتعزيز منظومة مبتكرة تدفع عجلة التطور في القطاع الصحي.



مفهوم جديد للصحة

في خطوة هي الأولى من نوعها، شارك مساعد ذكي بعملية تقييم المشاركات، حيث قدم الدعم للجنة التحكيم من خلال إظهار الأنماط، وتقديم معلومات المقارنة بين الابتكارات، ودعم الخبرات البشرية خلال حوارات التقييم. ويمثل منصة للابتكار والتعاون وينعقد هذا العام تحت شعار «نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية». ويضع تركيزاً كبيراً على صحة وعافية المجتمع عبر تبني منهجية استباقية تركز على الرعاية الوقائية والشخصية والشاملة. ويقوم الحدث على أربعة موضوعات رئيسة وهي: الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق: إضفاء طابع شخصي على مستقبل الرعاية الصحية، ومرونة النظام الصحي واستدامته: صياغة أُطر عمل تواكب متطلبات المستقبل، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: الرعاية الصحية النوعية المدعومة بالتكنولوجيا، الاستثمار في علوم الحياة.