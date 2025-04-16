معهد الحياة الصحية في أبوظبي و«سينغلرون بيوتكنولوجيز» يطلقان «AD-Omics»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كل من معهد الحياة الصحية في أبوظبي (IHLAD)، أول منشأة مرخصّة متخصصة في مجال طب الحياة الصحية المديدة في العالم، وشركة سينغلرون بيوتكنولوجيز (Singleron Biotechnologies)، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الـ «الأوميكس المتعدد» (Multi-Omics) على مستوى الخلية الواحدة، عن تأسيس «AD-Omics»، وهو مشروع تحويلي مشترك، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات التشخيص بالطب الدقيق في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وسيركز «AD-Omics» على تطبيق أحدث تقنيات الجينوم وتحليل الأوميكس المتعدد على مستوى الخلية الواحدة لتقديم حلول رعاية صحية مخصصة لأول مرة من نوعها في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات بأن تصبح رائدة عالمياً في قطاع الرعاية الصحية المتقدمة، وداعمة للابتكار، ومحسنة لنتائج المرضى.

وقالت الدكتورة نيكول سيروتين، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحياة الصحية في أبوظبي: «يعتمد الطب الدقيق على تكييف الخطط العلاجية وفقاً للعوامل الجينية والبيئية ونمط الحياة الخاصة بكل فرد. وتُوفّر خبرة سينغلرون بيوتكنولوجيز في تقنيات الأوميكس المتعددة على مستوى الخلية الواحدة رؤى غير مسبوقة حول سلوك الخلايا، ما يُتيح تشخيصاً دقيقاً واستراتيجيات علاجية متخصصة. وعند دمجها مع الابتكارات التي يقدمها المعهد، ومبادرات الصحة السكانية، والخدمات السريرية المستقبلية المكرّسة لتمديد عمر الإنسان وتحسين جودة حياته، يُمثّل إطلاق AD-Omics محطة محورية في مساعينا لجعل هذه الابتكارات الرائدة متاحة للمرضى في مختلف أنحاء الشرق الأوسط».

من جهتها، قالت الدكتورة نان فانغ، الرئيسة التنفيذية لشركة سينغلرون بيوتكنولوجيز: «لطالما كانت مهمتنا هي توسيع نطاق الوصول إلى تقنيات تحليل الخلية المفردة، من أجل تقديم حلول أفضل في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال شراكتنا مع معهد الحياة الصحية في أبوظبي في مشروع AD-Omics، فإننا لا نوسّع وجودنا في الشرق الأوسط فحسب، بل نضمن أيضاً أن تُستخدم ابتكاراتنا بأقصى إمكاناتها لتحسين حياة الناس».