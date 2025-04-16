خبراء مشاركون في «أسبوع أبوظبي للصحة»: صياغة جديدة لمفاهيم مستقبل الرعاية الصحية العالمية

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أكد عدد من الخبراء المختصين في قطاع الرعاية الصحية المشاركين ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، المقام في أبوظبي، أن الحدث منصة عالمية تسهم في صياغة مستقبل الرعاية الصحية العالمية، حيث يجمع خلاله مجموعة بارزة من قادة ورواد القطاع الصحي والخبراء المختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الموضوعات الصحية وإبراز التحديات المستقبلية وعرض الحلول والابتكارات الحديثة في قطاع الرعاية الصحية.



خطوة استراتيجية

وقال رامي الطيار المدير الإقليمي لمستشفى الأطفال الوطني في واشنطن: مشاركتنا ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، هي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية للتعرف على أحدث مستجدات القطاع الصحي، حيث يناقش الحدث مواضيع مهمة في مجال الرعاية الطبية، منها الصحة المديدة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، ومشاركتنا ضمن هذا الحدث تعكس عمق الشراكة التاريخية بين المستشفى ودولة الإمارات، وخاصة أنه في مجال الابتكار الطبي ورعاية الأطفال تلقينا عام 2009 دعماً كبيراً وسخياً من حكومة أبوظبي بإجمالي تبرعات بلغ 150 مليون دولار، لإنشاء معهد الشيخ زايد للابتكار في جراحة الأطفال، حيث أصبح المعهد مركزاً عالمياً للأبحاث حالياً، وتجاوزت قيمة الدعم من دولة الإمارات إلى أكثر من 200 مليون دولار، والتي أسهمت في تطوير علاجات مبتكرة، وتحقيق إنجازات طبية تخدم الأطفال في الولايات المتحدة الأميركية وحول العالم.



رؤية الحكومة

وقال أنس الأيوبي مدير العمليات في مجموعة مستشفى الإمارات الدولي في مدينة العين: فخورون بالمشاركة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي، والشعار الخاص بالحدث العالمي، العمر المديد مفهوم جديد نحو الصحة والعافية، تجتمع من خلال هذه المنصة جميع الاختصاصات والخبراء من مختلف دول العالم، في مكان واحد لتبادل الخبرات والمعرفة والتطورات الحديثة.

من جانبه أكد الدكتور محمد العامري مدير إدارة الجينوم والبنك الحيوي، بالإنابة في دائرة الصحة أبوظبي، أن أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، يسهم في بناء شراكات بين مختلف الدول المشاركة، التي تتطلع للوصول إلى أعلى جودة في مجال الرعاية الصحية، ونحن نسعى في أبوظبي إلى ذلك أيضاً، ومشاركتنا في الحدث لتحقيق 3 أهداف أساسية، وهي مجتمع متعافٍ وجودة عالية في القطاع الصحي والاستدامة والابتكار، الوصول إلى الأهداف لدينا في مجال الجينوم والبنك الحيوي عبر مشاريع مختلفة، منها الطب الوقائي على سبيل المثال، فحوصات ما قبل الزواج وفحص المواليد الجدد والطب التشخيصي في أمراض السرطان والقلب.



مستقبل الرعاية الصحية

وقالت مرام قنديل نائب المدير في قسم الاستثمار في M42: فخورون بإطلاق منشأة رائدة للعلاج بالأيونات الثقيلة، خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، خطوة نوعية تغير مستقبل ومسار علاج مرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتيح المركز المتقدم أحد أكثر العلاجات بالأشعة في العالم، هناك علاج بالبروتون وغيرها مع تسجيل مستويات غير مسبوقة من الدقة والفعالية في علاج الأورام المعقدة والمقاومة، هناك 15 مركزاً موجوداً فقط حول العالم، وليس هناك مركز قريب من مناطقنا، لذلك سيسهم هذا المركز الذي سيكون في العاصمة أبوظبي من سد ثغرة كبيرة، وسيكون أملاً لآلاف المرضى نتيجة دعم حكومة العاصمة.

وذكرت أن أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، هو حدث مهم جداً، نتيجة اجتماع مختلف رواد قطاع الرعاية الصحية من مختلف التخصّصات الطبية، للتحاور وتبادل المعرفة واكتشاف الحلول وغيرها، وأبوظبي مهتمة بمجال الرعاية الصحية ومستقبل العافية، وكافة الشركات تحرص على التواجد هنا لطرح مشاركاتها وإسهاماتها الطبية، لتكون أبوظبي مركزاً لتشكيل مستقبل الرعاية الصحية.