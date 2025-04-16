ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، الذي تتواصل فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي حتى 17 إبريل 2025، وتنظِّمه دائرة الصحة – أبوظبي، ليوفِّر منصة يتعاون من خلالها المتخصصون والخبراء، ويتبادلون المعرفة بشأن سُبُل تعزيز قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي.

واطَّلع سموّه على أهمِّ المواضيع التي تتناولها فعاليات الأسبوع، وقام سموّه بجولة في المعرض المصاحِب زار خلالها عدداً من الأجنحة المشاركة، وأشاد سموّه بنجاح الجهود المبذولة في تنظيم الحدث.

وأكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذا الحدث في تطوير الرعاية الصحية، ورفْع مستوى جودة الحياة في المجتمع، وتوطيد التعاون والشراكات بين الخبراء والمتخصصين والشركات في هذا القطاع على الصعيد العالمي.