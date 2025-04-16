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علوم الدار

النائب العام للاتحاد يبحث مع المدعي العام لروسيا التعاون القضائي

حمد سيف الشامسي
17 ابريل 2025 01:03

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، معالي إيغور كراسنوف المدعي العام لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية في مجال أعمال النيابة العامة، وتبادل الأحاديث الودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما وقع الجانبان البروتوكول اللاحق لمذكرة التفاهم بين النيابة العامة الاتحادية ومكتب النائب العام بروسيا الاتحادية لإنشاء فريق مشترك من المختصين في النيابتين وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة. حضر اللقاء المستشار سلطان الجويعد النائب العام المساعد، وعدد من أعضاء النيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة الروسية.

التعاون القضائي
الإمارات
النائب العام
النائب العام للدولة
حمد سيف الشامسي
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