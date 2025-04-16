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علوم الدار

«الإمارات الصحية» تطور استراتيجية الرعاية الأولية والوقائية عبر مختبر الجاهزية للمستقبل

«الإمارات الصحية» تطور استراتيجية الرعاية الأولية والوقائية عبر مختبر الجاهزية للمستقبل
16 ابريل 2025 23:19

دبي (الاتحاد)
نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية «مختبر الجاهزية للمستقبل لتطوير استراتيجية الرعاية الأولية والوقائية» في مركز التدريب والتطوير، بمشاركة نخبة من قياداتها وكوادرها البشرية، في إطار جهودها الهادفة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جاهزيتها المستقبلية، وذلك انسجاماً مع مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2024، واستجابةً لإعلان عام 2025 عاماً للمجتمع.
وأكّد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه المبادرة تجسّد التزام المؤسسة الراسخ بتوجيهات القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل وتبني نهج استباقي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، موضحاً أن المؤسسة تعمل على تطوير استراتيجية متكاملة للرعاية الأولية والوقائية.
من جانبها، أشارت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية إلى أن المختبر يعد خطوة عملية لترجمة توجهات المؤسسة إلى برامج ومبادرات عملية ومخرجات ملموسة، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية، بما يضمن شمولية التغطية وتوفرها للفئات كافة، ويسهم في بناء منظومة صحية مرنة قادرة على التكيّف مع المتغيرات ومواكبة تطلعات الدولة المستقبلية.

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