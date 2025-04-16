«الشؤون الإسلامية» تكرّم موظفيها ضمن فريق برنامج العلماء الضيوف

أبوظبي (وام)

تقدَّم معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على مكرمته السنوية باستضافة نخبةٍ متميزةٍ من العلماء من مختلف بلدان العالم بمتابعةٍ من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ليشاركوا في البرنامج الرمضاني للدولة بتنظيمٍ من الهيئة.

وكرم معاليه الموظفين والموظفات من “الهيئة” المشاركين في البرنامج، وشكر لهم جهودهم وتفانيهم في إخراجه بصورة حضارية لافتة.