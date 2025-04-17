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تنويه من شرطة أبوظبي

تنويه من شرطة أبوظبي
17 ابريل 2025 08:22

أعلنت شرطة أبوظبي عن تنفيذ⁩ تمرين صباح اليوم الخميس بمنطقة (السلع) في الظفرة.

وقالت شرطة أبوظبي عبر منصة إكس:"تنفذ شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وبالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 بمنطقة (السلع) في الظفرة لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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