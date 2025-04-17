"فيكتراميند" تستعرض أول منصة موحدة لإدارة تجربة المريض في الشرق الأوسط

استعرضت شركة "فيكتراميند" vectramind، المتخصصة في قطاع تكنولوجيا إشراك المرضى بدبي، خلال مشاركتها في "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025"، منصتها الذكية "فيرست باس"، التي تُعد أول منصة موحدة من نوعها في الشرق الأوسط تُعنى بإدارة تجربة المريض، حيث سلطت الضوء على ما حققته من تقدم تقني في تطوير هذه المنظومة المتكاملة لتعزيز جودة الرعاية الصحية.

وتهدف المنصة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية عبر تقنيات متقدمة تسهم في تحسين تجربة المريض وتسهيل رحلته داخل المنشآت الطبية، من خلال وحدات مترابطة تُعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم سلاسة الإجراءات.

وجاءت المشاركة انطلاقًا من إدراك الشركة للفرص الواعدة التي تتيحها الاستثمارات المتزايدة في قطاع الرعاية الصحية في العاصمة أبوظبي، ما يجعل السوق المحلي بيئة استراتيجية للنمو والتوسع.

وشكّلت التحالفات القائمة مع عدد من المستشفيات والعيادات دعامة أساسية في تمكين المنصة من التمركز في السوق، في ظل تصاعد وعي العملاء بقيمة الحلول التي تقدمها "فيرست باس" في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة.

وتعتمد المنصة على الذكاء الاصطناعي في إدارة صفوف الانتظار داخل المؤسسات الصحية، حيث توفر تجربة متكاملة تسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين استغلال الموارد، بما ينعكس إيجابًا على رضا المرضى وفعالية الأداء الطبي.

وشهد جناح الشركة تقديم عرض تفاعلي متقدم ، تمثل في كشك إلكتروني ذكي يُجسّد رحلة المريض بشكل واقعي، ويتيح للزوار التفاعل مع المنصة واختبار قدراتها في تحسين تدفق المرضى وتسهيل الإجراءات، فضلًا عن دعم مقدمي الرعاية في إدارة الموارد البشرية واللوجستية بكفاءة أعلى.