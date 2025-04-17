الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
17 ابريل 2025 13:34

دعا المركز الوطني للأرصاد، الجمهور، إلى توخي الحذر من اضطراب البحر، وأشار إلى استمراره حتى الساعة 14:00من يوم غد الجمعة الموافق 18 أبريل. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

أخبار ذات صلة
مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الراعي الذهبي لدورة الألعاب الجامعية
"الوطني للأرصاد": استكمال مرحلة تقديم المقترحات البحثية الأولية للدورة السادسة من «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
اضطراب البحر
آخر الأخبار
مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الراعي الذهبي لدورة الألعاب الجامعية
الرياضة
مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الراعي الذهبي لدورة الألعاب الجامعية
اليوم 15:30
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يعتمد تعديلات على كادر الدرجات الوظيفية في حكومة الشارقة
اليوم 15:27
"الوطني للأرصاد": استكمال مرحلة تقديم المقترحات البحثية الأولية للدورة السادسة من «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": استكمال مرحلة تقديم المقترحات البحثية الأولية للدورة السادسة من «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»
اليوم 15:24
عبر اتفاقية مع "تدوير".. إنشاء منشأة لتصنيع مواد بناء خضراء في أبوظبي
علوم الدار
عبر اتفاقية مع "تدوير".. إنشاء منشأة لتصنيع مواد بناء خضراء في أبوظبي
اليوم 14:48
محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©