تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

دعا المركز الوطني للأرصاد، الجمهور، إلى توخي الحذر من اضطراب البحر، وأشار إلى استمراره حتى الساعة 14:00من يوم غد الجمعة الموافق 18 أبريل. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.