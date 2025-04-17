جامعة خليفة تبرم تعاوناً بحثياً ثلاثياً خلال "أسبوع أبوظبي للصحة"

أبرمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة مشاريع جامعة خليفة، ذراع الأعمال التجارية والاستثمارات بالجامعة ، وشركة "أدفانسيد ليزر إيستيتيكس"، اتفاقية تعاون بحثي ثلاثي لاستخدام التجارب السريرية، بهدف التأكد من فاعلية برنامج التخفيف من حدة مرض السكري وتهدئة أعراضه والذي أطلقته شركة "إل- نيوترا".

وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، بحضور البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس الجامعة، وأمل ناصر الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع جامعة خليفة، ومحمد كبير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أدفانسيد ليزر إيستيتيكس" الموزع الحصري في المنطقة لبرنامج التخفيف من مرض السكري، التابع لشركة "إل- نيوترا"، والدكتور جوزيف أنطون، الرئيس التنفيذي لشركة "إل-نيوترا" ، والبروفيسور فالتر لونغو، أستاذ علم الشيخوخة والعلوم البيولوجية ومدير معهد طول العمر في جامعة جنوب كاليفورنيا، ومخترع حمية برولون.

ويساهم هذا التعاون في تيسير إجراء تجربة سريرية على 100 مُشارك من دولة الإمارات، للتأكد من كفاءة البرنامج كمُنتَج طبي في التعامل مع مرض السكري من النوع الثاني أو التخفيف من حدة أعراضه، ثم يعقبها استصدار الموافقات التنظيمية على طرح البرنامج وتسويقه تجاريًا.

وستشمل التجربة تحليلًا للبيانات المتعلقة بالعوامل الحيوية المتعددة وتفسيرًا لهذه البيانات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وأعربت أمل ناصر الجابري، عن سعادتها بأن تكون شركة مشاريع جامعة خليفة جزءًا من هذه الاتفاقية الثلاثية التي تهدف إلى المصادقة على برنامج شركة "إل- نيوترا" للتعامل مع مرض السكري وبحث إمكانية تسويقه تجاريًا.

وأضافت أنه من المنتظر أن يكون لهذا الحل التكنولوجي تطبيقات واسعة الانتشار في قطاع الرعاية الصحية، لافتة إلى أن الشركة تشجع الابتكار باعتبارها ذراع الأعمال التجارية والاستثمارات في جامعة خليفة، وهي ُتلهِم الشركات الناشئة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، وتحفز الباحثين والطلبة والخريجين على اكتشاف فرص الأعمال المعتمِدَة على نتائج البحوث التي تُجريها الجامعة.

من جانبها قالت البروفيسورة حبيبة الصّفار، عميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة خليفة، إن هذه الاتفاقية المتميزة للتعاون البحثي لغرض الاختبارات السريرية مع شركة "أدفانسيد ليزر إيستيتيكس"، تؤكد دور الجامعة كمؤسسة وطنية رائدة في البحوث المحورية الخاصة بقطاع الصحة، وتسعى إلى الجمع بين تميزها البحثي والابتكار العالمي في علم التغذية، وتفخر بتطوير حلول جديدة تتماشى مع أولويات الرعاية الصحية لدى دولة الإمارات ومكانة الجامعة في صدارة الطب الوقائي بالمنطقة.

من جهته، أعرب الدكتور محمد كبير، عن فخر "أدفانسيد ليزر إيستيتيكس بالتعاون مع جامعة خليفة وشركة إل - نيوترا في هذه التجربة السريرية الرائدة، التي تضع الحلول العلمية في صميم رعاية مرضى السكري في دولة الإمارات، لافتة إلى أن هذا التعاون يعكس الالتزام بإحداث تحول جذري في التعامل مع الأمراض المزمنة من خلال تدخلات مبتكرة وغير جراحية.

من ناحيته قال دكتور جوزيف أنطون، إن هذا التعاون يمثل علامة فارقة في مهمة " إل- نيوترا” العالمية لعكس مسار الأمراض المزمنة وتعزيز طول العمر من خلال علاجات غذائية مبتكرة.

وتمثل هذه التجربة السريرية علامة فارقة علمية للدولة، إذ تجمع بين التكنولوجيا الرائدة في مجال التغذية والريادة البحثية، التي تحظى بها جامعة خليفة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والطب الدقيق والطب الوقائي والحياة الطويلة الصحية.

ويُعَد مرض السكري من النوع الثاني، بمثابة أولوية رئيسة في قطاع الرعاية الصحية لدولة الإمارات، نظرًا لتداعياته المحتملة واسعة النطاق على كلٍ من صحة السكان وموارد قطاع الرعاية الصحية.

وتقود جامعة خليفة من موقعها في صدارة الابتكار جهودًا وطنية لاكتشاف حلول غير جراحية تعتمد على التغذية، يمكنها أن تُحدِث تغييرًا هائلًا في مسار هذا المرض المزمن في المنطقة.

وتسهم جامعة خليفة وشركة مشاريع جامعة خليفة وشركة "أدفانسيد ليزر إيستيتيكس"، من خلال تطوير هذا الاختبار السريري في تحرك عالمي يضع تصورات جديدة للشيخوخة والأمراض المزمنة، ليس باعتبارها نتائج حتمية لا يمكن تجنبها، بل وإنما تحديات يمكن للعلم والتغذية التصدي لها.