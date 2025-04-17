عبر اتفاقية مع "تدوير".. إنشاء منشأة لتصنيع مواد بناء خضراء في أبوظبي

أعلنت مجموعة " تدوير"، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة "سفيكو" (SFECO) الصينية، بهدف استكشاف فرص إنشاء منشأة صناعية متقدمة في أبوظبي، لتحويل النفايات الصناعية الصلبة إلى مواد بناء خضراء، في خطوة تدعم التوجه نحو الاقتصاد الدائري وتعزز مساعي الإمارة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وتعد الاتفاقية امتدادًا لالتزام مجموعة "تدوير" باستخلاص القيمة من النفايات، وتعزيز الابتكار في إدارة الموارد، عبر شراكات استراتيجية دولية تسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة ودعم النمو الاقتصادي الأخضر.

وستعتمد المنشأة الجديدة على تقنيات "سفيكو" المتقدمة في مجالات التمعدن وإنتاج الأسمنت منخفض الكربون، ما يسهم في تحويل النفايات الصناعية إلى منتجات بناء مستدامة تخدم احتياجات السوق المحلي.

وقال المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "تدوير، إن الاتفاقية تعكس استراتيجية المجموعة في بناء شراكات دولية فعّالة تسهم في نقل التكنولوجيا، وتقديم حلول مبتكرة قابلة للتطوير في مجال إدارة النفايات.

وأوضح أن الهدف من التعاون مع سفيكو هو تعزيز ريادة المجموعة في الإدارة المستدامة للنفايات الصناعية، ودعم مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي.

وبموجب الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة عمل مشتركة من الطرفين، لتقييم جدوى المشروع المقترح، وتحديد أطر التعاون المستقبلي، وصولاً إلى إبرام اتفاق نهائي بناءً على نتائج دراسة الجدوى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية "تدوير" لتعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات في دولة الإمارات، من خلال استثمارات استراتيجية ونقل المعرفة وتطوير مشاريع تدعم التحول إلى اقتصاد دائري أكثر استدامة.