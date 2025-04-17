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علوم الدار

سلطان القاسمي يعتمد تعديلات على كادر الدرجات الوظيفية في حكومة الشارقة

حاكم الشارقة
17 ابريل 2025 15:27

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إجراء تعديلات على كادر الدرجات الوظيفية في حكومة إمارة الشارقة بإضافة درجات وظيفية جديدة وتعديل مدة البقاء في الدرجة الوظيفية.

وحسب التعديل تمت إضافة الدرجتين الخاصة أ والخاصة ب إلى جدول درجات الوظائف العامة للمواطنين، وإضافة الدرجة الوظيفية الخاصة إلى جدول درجات وظائف المهندسين، وتعديل مدة البقاء في الدرجة الوظيفية إلى 4 سنوات.

 

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تعكس التعديلات الجديدة حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير الحياة الكريمة لأبنائه موظفي وموظفات حكومة الشارقة، وتقدير جهودهم المبذولة في العمل، وتحفيزهم لتقديم المزيد من العطاء، وتعزيز بيئة العمل المتميزة والمحفزة.

 

 

 

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حكومة الشارقة
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