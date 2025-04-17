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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
17 ابريل 2025 17:24

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً، رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق خاصة الشمالية، و حركتها شمالية غربية ، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:46 والمد الثاني عند الساعة 03:27 و الجزر الأول عند الساعة10:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:03.
وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:21 والمد الثاني عند الساعة 00:01 و الجزر الأول عند الساعة 18:56 والجزر الثاني عند الساعة 10:07.

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المصدر: وام
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