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"كليفلاند كلينك أبوظبي" يكشف عن تقنيات جديدة لدعم مرضى السرطان

"كليفلاند كلينك أبوظبي" يكشف عن تقنيات جديدة لدعم مرضى السرطان
17 ابريل 2025 18:05

 كشف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي خلال مشاركته في فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 عن مبادرات نوعية وتقنيات جديدة لتحسين رعاية مرضى السرطان.
وقال الدكتور ستيفن غروبماير رئيس معهد الأورام في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي - مركز فاطمة بنت مبارك في تصريح لـ "وام" إن المستشفى يستعرض في "أسبوع الصحة" أحدث علاجات السرطان لكن ما نركز عليه أكثرهو الرعاية الداعمة للمرضى خصوصًا خلال الفترات الصعبة التي يمرون بها أثناء تلقيهم العلاج وهدفنا ليس فقط تقديم العلاج بل تقديم تجربة إنسانية شاملة تحترم احتياجات المرضى وتدعمهم في رحلتهم الصحية.
وأشار إلى إطلاق معهد الأورام في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي برنامجا مبتكرا يعتمد على جهاز "BioButton "وهو جهاز قابل للارتداء بدأ استخدامه مع مرضى السرطان الذين يتلقون علاجهم في مركز فاطمة بنت مبارك.
وذكر أن البرنامج يعتمد على تقنية تتيح مراقبة المرضى عن بُعد بعد مغادرتهم المستشفى مما يساعد على اكتشاف أي أعراض أو مضاعفات بشكل مبكر والتدخل السريع لمنع تطورها ما يعزز من سلامة المرضى ويمنحهم راحة أكبر خلال فترة التعافي.وأعلن غروبماير عن حلول جديدة تهدف إلى تقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي وهي من أبرز التحديات التي يواجهها المرضى وتشمل قبعة التبريد التي تُوضع على الرأس أثناء تلقي العلاج الكيميائي والتي ثبت علمياً أنها تقلل من تساقط الشعر بشكل ملحوظ وهو أحد أكثر الأعراض الجانبية التي تؤثر نفسيًا على المرضى..إضافة إلى نظام تبريد اليدين الذي يُستخدم مع أنواع معينة من العلاجات الكيميائية ويساعد على تقليل تلف الأعصاب والاعتلال العصبي بعد العلاج مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في الرعاية الداعمة فهي لا تركز فقط على العلاج بل تعمل أيضا على تحسين جودة حياة المرضى خلال وبعد فترة العلاج بما يساعدهم على التعافي وعيش حياة صحية وسعيدة.

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