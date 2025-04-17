4 ملايين مستفيد من «يدوم الخير» في دبي

دبي (الاتحاد)

أسدلت جمعية دبي الخيرية الستار على حملتها الرمضانية «يدوم الخير» لهذا العام، والتي استفاد منها أكثر من 4 ملايين و105 آلاف شخص داخل دولة الإمارات و18 دولة حول العالم، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الموسمية والتنموية والإنسانية المستدامة.

وأشار أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، إلى أن مبادرات الحملة شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل جمهور المواطنين والمقيمين في الإمارات، مقدمةً لوحات إنسانية رائعة تميزت بمشاهد جمالية من القيم الحضارية التي تميز مجتمع الإمارات.

وذكر أن عدد المستفيدين من توزيع مستحقات المير الرمضاني بلغ 13 ألفاً و535 شخصاً داخل الدولة، وأكثر من 93 ألف شخص خارج الدولة، أما مبادرة «إفطار صائم»، فقد كان المستفيدون منها أكثر من مليون شخص داخل الدولة وخارجها، منهم أكثر من 772 ألف مستفيد داخل الإمارات، ونحو 260 ألف مستفيد خارجها.

وأشار إلى أن «زكاة الفطر» استفاد منها هذا العام 280 ألف شخص، وتم توزيع كساء العيد على 7 آلاف و495 مستفيداً، لرعاية دبي الخيرية 14 ألف طفل يتيم داخل الإمارات و16 دولة.