الجمعة 18 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تعزّز التوعية حول الآثار السلبية للحوادث المرورية

جانب من التوعية المرورية التي قدمتها شرطة أبوظبي (من المصدر)
18 ابريل 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى حل أزمة السودان بقيادة أفريقية
«أبوظبي للصحة» يستعرض أحدث الابتكارات الطبية

عزّزت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، التوعية للجمهور ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع المرور الخليجي، والذي تنظمه وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، وتستضيفه القيادة العامة لشرطة الشارقة في مركز سيتي سنتر الزاهية، خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل الجاري، تحت شعار «قيادة من دون هاتف».
وقدمت المديرية التوعية لشرائح المجتمع حول الآثار السلبية المؤلمة الناتجة عن الحوادث المرورية بسبب عدم الانتباه والانشغال باستخدام الهاتف أثناء القيادة، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار وخصوصاً من طلبة المدارس. وحذرت من مخاطر الانشغال بالهاتف أثناء قيادة المركبة، موضحة أن نسبة وقوع الحوادث تزيد عند استخدام الهاتف أثناء القيادة نتيجة لعدم تركيز السائق، الذي لا يستطيع اتخاذ ردة الفعل المناسبة عندما يُفاجأ بحالة طارئة في حركة المرور.
وذكرت أن انشغال السائق بالرد على الهاتف أو تصفح الرسائل أو الواتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك من شأنه تشتيت انتباهه وإبعاد نظره عن الطريق، ولو لثوانٍ معدودة، ما قد يتسبب في حوادث مرورية.
وتضمنت المشاركة التعريف بالأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال السلامة المرورية، من أبرزها روبوت المرور الذكي والذي قدم النصائح المرورية للجمهور والترحيب بهم في منصة شرطة أبوظبي، وعرض أفلام التوعية المرورية الرقمية على شاشة الروبوت ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب المشاركة بدورية التثقيف المروري والدورية الأمنية المرورية، وعرض أفلام توعوية عن طريق الشاشات، وتوزيع كتيبات توعوية وهدايا على الجمهور وتقديم فقرة على مسرح الفعالية الرئيسي اشتملت على مسابقات توعوية للجمهور.

مديرية المرور والدوريات
الحوادث المرورية
أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
أسبوع المرور
أسبوع المرور الخليجي
وزارة الداخلية
التوعية المرورية
السلامة المرورية
الثقافة المرورية
الوعي المروري
آخر الأخبار
فلسطينية تبكي أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشرات الضحايا في غارات إسرائيلية على مدرسة وخيام النازحين في غزة
18 ابريل 2025
الصين تؤكد انفتاحها على «حوار متكافئ» مع واشنطن
الأخبار العالمية
الصين تؤكد انفتاحها على «حوار متكافئ» مع واشنطن
18 ابريل 2025
الحوثيون يستغلون المصارف المحلية للوصول إلى النظام المالي الدولي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على مصرف يمني لدعمه «الحوثي»
18 ابريل 2025
جنود أوكرانيون يجرون تدريبات عسكرية (رويترز)
الأخبار العالمية
محادثات أوروبية أميركية حول أوكرانيا في باريس
18 ابريل 2025
طفلتان تحملان عبوة ماء لتعبئتها في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعطيش».. سلاح يفتك بالفلسطينيين في غزة
18 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©