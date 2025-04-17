«شرطة أبوظبي» تعزّز التوعية حول الآثار السلبية للحوادث المرورية

أبوظبي (الاتحاد)

عزّزت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، التوعية للجمهور ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع المرور الخليجي، والذي تنظمه وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، وتستضيفه القيادة العامة لشرطة الشارقة في مركز سيتي سنتر الزاهية، خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل الجاري، تحت شعار «قيادة من دون هاتف».

وقدمت المديرية التوعية لشرائح المجتمع حول الآثار السلبية المؤلمة الناتجة عن الحوادث المرورية بسبب عدم الانتباه والانشغال باستخدام الهاتف أثناء القيادة، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار وخصوصاً من طلبة المدارس. وحذرت من مخاطر الانشغال بالهاتف أثناء قيادة المركبة، موضحة أن نسبة وقوع الحوادث تزيد عند استخدام الهاتف أثناء القيادة نتيجة لعدم تركيز السائق، الذي لا يستطيع اتخاذ ردة الفعل المناسبة عندما يُفاجأ بحالة طارئة في حركة المرور.

وذكرت أن انشغال السائق بالرد على الهاتف أو تصفح الرسائل أو الواتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك من شأنه تشتيت انتباهه وإبعاد نظره عن الطريق، ولو لثوانٍ معدودة، ما قد يتسبب في حوادث مرورية.

وتضمنت المشاركة التعريف بالأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال السلامة المرورية، من أبرزها روبوت المرور الذكي والذي قدم النصائح المرورية للجمهور والترحيب بهم في منصة شرطة أبوظبي، وعرض أفلام التوعية المرورية الرقمية على شاشة الروبوت ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب المشاركة بدورية التثقيف المروري والدورية الأمنية المرورية، وعرض أفلام توعوية عن طريق الشاشات، وتوزيع كتيبات توعوية وهدايا على الجمهور وتقديم فقرة على مسرح الفعالية الرئيسي اشتملت على مسابقات توعوية للجمهور.