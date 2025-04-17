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علوم الدار

«جامعة الإمارات» تكرّم 170 من طلبة الامتياز

أحمد الرئيسي خلال التكريم (وام)
18 ابريل 2025 01:20

العين (وام)

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كرّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس، طلبة الامتياز في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك في المبنى الهلالي، بحضور الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة، والدكتورة سعاد محمد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.
شمل التكريم 170 طالباً وطالبة ممن حققوا معدلات امتياز متميزة، واستوفوا عدد الساعات المعتمدة المطلوبة خلال مسيرتهم الدراسية.
فقد بلغ عدد المكرّمين من طلبة البكالوريوس 61 طالباً وطالبة، ممن أتموا 50 ساعة فأكثر، و56 طالباً وطالبة من طلبة الماجستير ممن أتموا 15 ساعة فأكثر، إلى جانب 53 طالباً وطالبة من طلبة الدكتوراه الذين أتموا 20 ساعة فأكثر.
وأكد الدكتور الرئيسي أن هذا التكريم يأتي في سياق النهج الاستراتيجي الذي تتبناه جامعة الإمارات لتعزيز التميز الأكاديمي، وترسيخ قيم الاجتهاد والابتكار.
وقال: إن تكريم نخبة من طلبة الامتياز تعبير راسخ عن تقدير الجامعة للجد والمثابرة، وتجسيد حقيقي لرسالتها في إعداد جيل أكاديمي مؤهل يسهم في نهضة الوطن وتقدمه ووصف هذا التفوق، بأنه ثمرة منظومة تعليمية متكاملة، تستند إلى أسس علمية رصينة، وجهود خالصة من أعضاء هيئة التدريس، والتزام عالٍ من الطلبة الذين نفتخر بإنجازاتهم.
من جانبها، أعربت الدكتورة سعاد محمد المرزوقي عن فخرها بالطلبة المكرّمين وإصرارهم على تحقيق التميز، وهم يستحقون التكريم بجدارة وقالت إن هؤلاء الطلبة لا يمثلون نجاحاتهم الفردية فقط، بل يُشكلون نموذجاً يحتذى لزملائهم، مؤكدة حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفّزة على الإبداع والتميز راعية للطاقات الواعدة.
وعبر الطلبة المكرّمون عن شكرهم لجامعة الإمارات، تقديراً لما توفره من دعم أكاديمي وتوجيهي مستمر، وللرعاية التي يقدّمها أعضاء الهيئة التدريسية، والتي كان لها دور بارز في تحقيق هذا الإنجاز، وأكدوا أن هذا التكريم يشكّل حافزاً لمواصلة التميز، والسعي نحو تحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية.

جامعة الإمارات
الإمارات
أحمد الرئيسي
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