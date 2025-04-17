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علوم الدار

تعاون أكاديمي وبحثي بين «جامعة الشارقة» والسفارة الأسترالية

تعاون أكاديمي وبحثي بين «جامعة الشارقة» والسفارة الأسترالية
18 ابريل 2025 01:20

الشارقة (وام)

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بحثت جامعة الشارقة مع وفد من السفارة الأسترالية لدى الدولة سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار حرص الجامعة على توسيع شراكاتها الدولية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة حول العالم.
وترأس الوفد الزائر رضوان جدوات، سفير أستراليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه أندرو فنغ، السكرتير الثاني في السفارة الأسترالية، حيث كان في استقبالهم الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، إلى جانب عدد من نواب المدير والمسؤولين في الجامعة، من بينهم الأستاذ الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والأستاذ الدكتور عبد العزيز سفيان مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور مسعود إدريس مدير مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المستقبلية، لا سيما في ما يتعلق بالتبادل الطلابي والأكاديمي، وتطوير المشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين.
كما اصطحب مسؤولو الجامعة الوفد الزائر في جولة شملت عدداً من مرافق الجامعة، من بينها أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، حيث اطلع على أبرز إنجازاتها الأكاديمية والبحثية في مختلف المجالات العلمية.

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