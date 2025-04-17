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علوم الدار

الاختبارات التكوينية لـ«المدارس الحكومية» في 28 أبريل

مقر وزارة التربية والتعليم
18 ابريل 2025 01:21

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت إدارات عدد من المدارس الحكومية عن جدول الاختبارات التكوينية للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الحالي، حيث تنطلق الجولة الأولى من هذه الاختبارات يوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025، وتستمر حتى الأربعاء 7 مايو 2025، في حين تُقام الجولة الثانية بين يوم الأربعاء 14 مايو وحتى الاثنين 26 مايو 2025.
وأكدت الإدارات أهمية التزام الطلبة بالحضور اليومي خلال هذه الفترة، نظراً للدور الحيوي الذي تؤديه هذه الاختبارات في تقييم مستوى التحصيل الأكاديمي، ورصد نقاط القوة وفرص التطوير لدى الطلبة.
كما تم تخصيص الفترة من الثلاثاء 27 مايو إلى الجمعة 30 مايو 2025 للاختبارات التعويضية، والتي ستُجرى للطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن أي من الفترات السابقة. ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى دعم أبنائهم من خلال متابعة انضباطهم وحضورهم المنتظم، بما يسهم في تحقيق استقرار العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل، متمنية لجميع الطلبة التوفيق والنجاح.

المدارس الحكومية
الإمارات
الفصل الدراسي الثالث
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