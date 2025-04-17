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علوم الدار

30 أبريل آخر موعد للتسجيل في «البعثات الدراسية» خارج الدولة

30 أبريل آخر موعد للتسجيل في «البعثات الدراسية» خارج الدولة
18 ابريل 2025 01:21

دينا جوني (أبوظبي) 

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ذكّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع طلبة صفوف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في الدولة، بقرب انتهاء فترة التسجيل في بعثة دراسية لدورة الخريف 2025-2026 خارج الدولة، للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، والذي يصادف بعد أسبوعين يوم الأربعاء 30 أبريل. 
ولفتت الوزارة أن الخدمة التي تقدّمها تُمكّن الطلاب المؤهلين من التقديم للحصول على بعثات دراسية ترعاها الوزارة للدراسة في الخارج، والحصول على درجات البكالوريوس، الماجستير، أو الدكتوراه في الجامعات الدولية الرائدة. ويتم اختيار المتقدمين بناءً على عملية تفاضلية، تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل من النتائج الأكاديمية السابقة، ونتائج امتحانات القبول الجامعي، ومستوى الجامعة وجودة عروض القبول ومدى الحاجة للتخصص المراد دراسته واجتياز المقابلة الشخصية وغيرها من العوامل.
ودعت الوزارة الطلبة والمهتمين من مواطني الدولة إلى تقديم طلب الالتحاق ببرنامج البعثات لمتابعة دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا في الجامعات، التي تنطبق عليها المعايير المحددة من قبل الوزارة والمدرجة في لوائحها.
وتستهدف خدمة البعثات الدراسية ست فئات من الطلبة، هي مواطنو الدولة من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي، والراغبون بالحصول على بعثه دراسية لبرامج البكالوريوس، وخريجو الثانوية في السنوات السابقة لدراسة البكالوريوس، وحملة درجة البكالوريوس لدراسة الدكتوراه، والطلبة الملتحقون بالدراسة في برامج البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه والراغبون بالتحويل على بعثة الوزارة، وطلبة برنامج التبادل. 
وتشترط الوزارة أن الابتعاث مشروط باختيار الطالب للجامعة، التي يجب أن تكون من ضمن الدول المحددة للابتعاث، أو أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصّص المراد دراسته، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته، وأن تكون ضمن أفضل 200 أو 100 جامعة في التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في مختلف دول الابتعاث.

البعثات الدراسية
برنامج البعثات الدراسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الإمارات
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
الابتعاث
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