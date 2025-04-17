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علوم الدار

تفاهم بين «الخارجية» ومدينة الشيخ شخبوط الطبية

عمر الشامسي ومروان الكعبي لدى توقيعهما مذكرة التفاهم (وام)
18 ابريل 2025 01:20

أبوظبي (وام)

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وقّعت وزارة الخارجية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة ‏‎»‎بيورهيلث»، مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى ترسيخ شراكة شاملة، تعزّز من صحة وجودة حياة منتسبي الوزارة وأفراد عائلتهم، وتوفّر خدمات رعاية صحية عالية الجودة، تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وقّع مذكرة التفاهم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، والدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، المنعقد في مركز أدنيك أبوظبي.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي حرص الوزارة على توفير منظومة رعاية صحية متميزة ومتكاملة للعاملين لديها ولمنتسبي السلك الدبلوماسي، الذين يسهمون بجهودهم في تمثيل الوطن وخدمته، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف عام المجتمع 2025، وتعزيز القيم المجتمعية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، ودفع عجلة التقدم الجماعي، ويعكس الرؤية الاستراتيجية للوزارة ونهجها، الذي يضع رفاه وجودة حياة الموظفين في صميم سياساتها.
من جانبه، قال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «نُعبّر عن التزامنا الراسخ بتوفير أرقى خدمات الرعاية الصحية لمجتمعنا، ونفخر بتقديم تجارب استثنائية ترتكز على احتياجات المرضى، وتُسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة، ونسعى من خلال هذا التعاون المشترك إلى تمكين موظفي وزارة الخارجية من الوصول إلى خدمات مخصّصة، ومزايا حصرية، وبرامج تثقيف صحي شامل». 

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