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علوم الدار

تفاهم بين «صحة أبوظبي» و«استشاري جنوب غرب تكساس»

راشد السويدي وسلامة جمال وجوردان غاوي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
18 ابريل 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد) 

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وقَّعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع المجلس الاستشاري الإقليمي لجنوب غرب تكساس، خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، بهدف تعزيز مرونة واستدامة القطاع الصحي في أبوظبي.
وبحضور الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وقع مذكرة التفاهم الدكتورة سلامة جمال حسين بن رفيع، مدير مركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ بالإنابة في مركز أبوظبي للصحة العامة، وجوردان غاوي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في المجلس الاستشاري الإقليمي لجنوب غرب تكساس.  
ويهدف التعاون بين الجانبين لتأسيس أطر عمل متكاملة للرعاية الصحية، تضمن تقديم الرعاية عالية الجودة أثناء الأزمات، مع تعزيز آليات الاستجابة للحالات الطارئة، وستسهم الشراكة أيضاً بتيسير تبادل المعارف والتنسيق بين المعنيين، ودعم قدرات اتخاذ القرارات الصحية الحيوية بناءً على الابتكار، بما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في حلول الرعاية الصحية المستدامة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «تعتبر المرونة والاستدامة دعائم متينة لاستقرار ورفاه المجتمعات. لذلك يأتي تعاوننا مع المجلس الاستشاري الإقليمي لجنوب غرب تكساس سعياً لإطلاق مبادرات نوعية تعزز الجاهزية لحالات الطوارئ، وترتقي بقدرات الاستجابة للأزمات، الأمر الذي يدعم قدرة القطاع الصحي في أبوظبي على الاستجابة بكفاءة وسرعة للتحديات الناشئة. ومن خلال الاستفادة من الخبرات العالمية، وإبرام علاقات الشراكة الدولية، تسعى دائرة الصحة - أبوظبي لإعادة صياغة استدامة النظم الصحية، وتعزيز سهولة الوصول لرعاية عالمية المستوى». 

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