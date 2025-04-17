تعاون بين «أبوظبي للاستثمار» و«صحة أبوظبي» و«Hub71»

أبوظبي (وام)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة الصحة - أبوظبي، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف تحفيز الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وذلك من خلال مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، والذي تم إطلاقه مؤخراً في الإمارة.

وسيتعاون الأطراف لتسريع تطوير منظومة الرعاية الصحية وعلوم الحياة في الإمارة، من خلال تحديث السياسات وتعزيز البنية التحتية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

كما ستسهم المراجعات الدورية للسياسات في تحسين بيئة الاستثمار والارتقاء بتجربة المستثمرين، ما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في قطاع علوم الحياة.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «توفر أبوظبي للمستثمرين العالميين وروّاد الابتكار في قطاع الصحة بيئة مثالية للانطلاق والتوسع. ومن خلال مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، نعمل على تسريع دخول الأسواق، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم الدعم اللازم لتمكين الشركات الناشئة والمستثمرين من تحقيق نمو مستدام وفعّال. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتحويل الابتكار العلمي إلى حلول عملية تصل إلى المرضى والمجتمعات حول العالم».

من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز جاذبية أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة في قطاع علوم الحياة. ونهدف من خلال تعاوننا مع دائرة الصحة - أبوظبي وHub71، إلى بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار في مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، وتسرع نمو قطاع الرعاية الصحية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة أبوظبي في هذا القطاع الحيوي».

وبدوره، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: «تجسّد هذه الشراكة نموذجاً لقدرة منظومة التكنولوجيا في أبوظبي على حشد الجهود لدعم وتطوير المجمّع الاقتصادي الجديد لعلوم الحياة. فمن خلال ربط المشاريع مع كبار المستثمرين، وإتاحة الفرصة لها للاندماج في مجتمع حيوي من الشركات الناشئة المبدعة، نفتح الطريق نحو حلول مبتكرة تسهم في صياغة مستقبل عالمي جديد لقطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة».