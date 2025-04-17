شراكة بين «صحة أبوظبي» و«جيلياد ساينسز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، توقيع مذكرتي تفاهم مع «جيلياد ساينسز»، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية الحيوية، على هامش أسبوع أبوظبي العالمي للصحة.

وفي إطار هذه الشراكة، يعزز الجانبان تعاونهما في البحث السريري والعلاجات المتطورة، وتحسين سبل الوصول للرعاية الصحية، إلى جانب الارتقاء بالخيارات العلاجية، ودفع عجلة الابتكار الطبي في الإمارة.

وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيـــذي لقطاع علـــوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وفيتور باباو، المدير العام لـ«جيلياد ساينسز» في الشرق الأوسط وروسيا وتركيا.

وبما يعكس مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في ابتكارات الرعاية الصحية، من المتوقع لهاتين الاتفاقيتين دعم جهود الإمارة لترسيخ تميزها في البحث والتطوير الطبي. وعبر التركيز على التطورات في علم الفيروسات والعلاجات الخلوية، تستهدف الشراكة توسيع نطاق الوصول للخيارات العلاجية المبتكرة، وتحسين النتائج الصحية للمجتمعات، بما يسهم بترسيخ التزام أبوظبي بتوظيف التقنيات الطبية المتقدمة وتعزيز القدرات البحثية، ويعزز مكانتها كمركز لخدمات الرعاية الصحية المتميزة، ونموذج للممارسات الصحية العالمية.

وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيـــذي لقطاع علـــوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «يعتبر البحث والتطوير من أسس تعزيز الابتكار، وضمان تطوير منظومة مستدامة للصحة وعلوم الحياة، ونلتزم لذلك بتبني هذه الأسس لتقديم الرعاية الاستباقية والشاملة لمجتمعاتنا. وبما يتماشى مع رؤية أبوظبي بتأسيس أحد أكثر نظم الرعاية الصحية ذكاءً على مستوى العالم، نمضي ببذل الجهود لتمكين مجتمعنا بالأدوات الضرورية ليتمتع أفراده بالصحة وتنشئة جيل معافى. ونواصل أيضاً إبرام علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تسهم بتحسين قدرتنا على تقديم أفضل مستويات الرعاية من نوعها لأفراد مجتمع أبوظبي والمجتمعات الأخرى».

بدوره، أكد فيتور باباو، المدير العام لـ «جيلياد ساينسز الشرق الأوسط»، أن مذكرات التفاهم تعكس التزام جيلياد وكايت الدائم بتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية.