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علوم الدار

راشد بن حميد: التنسيق المتبادل يعزز جودة الخدمات الحكومية

راشد النعيمي وفريق الهيئة في لقطة تذكارية بحضور محمد المري (وام)
18 ابريل 2025 01:21

عجمان (وام)

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وفداً من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، برئاسة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية، وعدد من المسؤولين من الجهتين.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن جميع الجهات والدوائر والمؤسسات تعمل جنباً إلى جنب، لتحقيق أهداف ورؤى القيادة الحكيمة في الدولة، والتي لا ترتضي إلا التميّز والريادة في مختلف المجالات، معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك بين الدائرة والإدارة لإسهامه في تحقيق أفضل النتائج.
ووصف الزيارة بأنها تجسّد العلاقات المتينة التي تجمع بين الجهتين، وتعزّز أواصر الشراكة، موضحاً أن التنسيق المتبادل بين الجهات يسهم في تعزيز جودة الخدمات الحكومية، ويعكس روح العمل المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة.
من جهته، أعرب الفريق محمد المري عن فخره بالعلاقات الوطيدة التي تربط الجهتين، مشيداً بدور الدائرة في دفع عجلة التنمية المستدامة والتطوير في قطاعات تطوير بنية تحتية متكاملة، والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، وضمان جودة الحياة وسعادة ورفاهية كل فرد بالإمارة، مشيداً بجهود فريق عمل الدائرة في ترسيخ مفاهيم التميز والجودة في العمل المؤسسي.
وتقدم الفريق المري بالتهنئة للدائرة لحصدها جوائز ريادية في مسيرة التميّز المؤسسي، مؤكداً أن جميع الجهات تتبنى ممارسات مستدامة تعزّز أثر الأداء الحكومي على المستوى الوطني، وتعتمد منهج التكامل الإيجابي، وتبادل الخبرات والمعارف البنّاءة لتحقيق الأفضل.

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الإمارات
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