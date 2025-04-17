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وزير العدل والمدعي العام الروسي يبحثان التعاون القضائي

عبد الله سلطان النعيمي خلال لقائه إيغور كراسنوف (وام)
18 ابريل 2025 01:21

أبوظبي (وام)

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بحث معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال لقائه، معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام لروسيا الاتحادية، سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التنفيذ الأمثل للاتفاقيات السارية بين البلدين في مجال تسليم المجرمين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ولا سيما في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم المالية، وتمويل الإرهاب.
ورحب معالي وزير العدل، خلال اللقاء الذي جري في ديوان الوزارة بأبوظبي، بالضيف الروسي، مشيداً بالعلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، والتي تأتي امتداداً من رغبة واهتمام قيادتي البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين.
من جانبه، أعرب معالي المدعي العام لروسيا الاتحادية عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تعززت بالتعاون البناء في المجال القانوني والقضائي، وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
حضر اللقاء، مبارك علي عبد الله النيادي، وكيل الوزارة، والدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وتيمور زابيروف، سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، وممثلون عن الجانبين.
كما بحث معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وإميليو بين جودوس، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.
وأبدى السفير الإسباني، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب معالي وزير العدل بديوان الوزارة في أبوظبي، اهتماماً باستمرار اللقاءات والتباحث لتقديم كل ما يمكن أن يسهم في دعم أوجه التعاون بين البلدين.
حضر اللقاء مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة.

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