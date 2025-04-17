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المجلس الوطني الاتحادي يشارك باجتماعات لجان البرلمان العربي

المجلس الوطني الاتحادي يشارك باجتماعات لجان البرلمان العربي
18 ابريل 2025 01:20

أبوظبي (وام)

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يشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، في اجتماع لجنة فلسطين المنبثقة عن البرلمان العربي، واجتماعات اللجان الدائمة، والجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي ستنعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل 2025 بمقر مجلس النواب العراقي في بغداد بالجمهورية العراقية.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
ووفقاً لجدول الأعمال يشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات اللجان الدائمة بصفتهم أعضاء فيها، وسيشارك معالي محمد اليماحي في اجتماع لجنة فلسطين المنبثقة عن البرلمان العربي، وفي اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وستطلع اللجنة على آخر المستجدات والتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي.
وتشارك ناعمة الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، حيث ستناقش إعداد وثيقة استرشادية عربية بشأن تمكين ريادة الأعمال الاجتماعية والأسر المنتجة في العالم العربي، واستعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن تعزيز المعرفة الرقمية للنساء.
كما سيشارك محمد الظهوري في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حيث سيتم مناقشة الشؤون المالية للبرلمان العربي ومشروعاته فيما يشارك ماجد المزروعي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وسيتم فيها مناقشة مسودة رؤية عربية موحدة لمعالجة مشكلة النازحين واللاجئين العرب.

البرلمان العربي
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الشعبة البرلمانية
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي
محمد اليماحي
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