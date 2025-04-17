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صقر غباش يترأس وفد الإمارات بالاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين

صقر غباش يترأس وفد الإمارات بالاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين
18 ابريل 2025 01:21

أبوظبي (وام)

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يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي سيعقد في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية اليوم، بتنظيم من مجلس الأمة الكبير في تركيا.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته، كلاً من: عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، ونضال محمد الطنيجي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس، وعمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
ومن المقرر أن يعقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على هامش الاجتماع، جلسة مباحثات مع نظيره معالي البروفيسور الدكتور نعمان كورتلموش، رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، ويلتقي مع عدد من رؤساء البرلمانات المشاركين في الاجتماع، لبحث تعزيز علاقات التعاون البرلمانية والثنائية.
وتأتي مشاركة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع، تلبية لدعوة من معالي البروفيسور الدكتور نعمان كورتلموش، رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، بهدف تعزيز التعاون البرلماني الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وفق القرارات الشرعية الدولية، وزيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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