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علوم الدار

20 بلاغاً ضد «غير المرخصين» لتحفيظ القرآن

20 بلاغاً ضد «غير المرخصين» لتحفيظ القرآن
18 ابريل 2025 01:21

أبوظبي (وام)

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رفعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نحو أكثر من 20 بلاغاً في العديد من المنصات والأفراد الذين يقومون بممارسة أنشطة تحفيظ القرآن الكريم عبر وسائل التواصل المختلفة من غير ترخيصٍ صادرٍ عن الهيئة أو السلطة المختصة في إمارات الدولة.
وأكد معالي الدكتور عمر الدرعي رئيس الهيئة أن قوانين وتشريعات دولة الإمارات صارمةٌ في منع أي نشاطٍ يتصل بالتوعية الدينية أو الوعظ في المجالس والبيوت أو تعليم القرآن الكريم وتفسيره على غير الحاصلين على الترخيص من الجهات الرسمية المعتمدة في الدولة، سواء كان ذلك في الفضاء الافتراضي أو من خلال التفاعل المباشر، مشيراً إلى أن مخالفي هذه التشريعات والتعليمات معرضون للمساءلة القانونية، بما في ذلك العقوبات والجزاءات المشددة التي تضمن الحفاظ على استقرار وسلامة الدولة.
وشدد على أن الهيئة تواصل جهودها الدائمة في التحذير من مثل هذه الممارسات التي تهدد أمن الوطن وسلامة المجتمع، وتؤدي إلى مخاطر تضر بفئاته، داعياً المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين إلى ضرورة اليقظة والالتزام بحماية بيوتهم وأبنائهم وبناتهم وأفراد أسرهم كافة بتحصينهم ضد أي وسائل قد تدفع بهم إلى تبني الأفكار المتطرفة من خلال التواصل مع الجماعات الإرهابية التي تستغل الفرص للتسلل إلى عقولهم. 

تحفيظ القرآن الكريم
تحفيظ القرآن
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
القرآن الكريم
الإمارات
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