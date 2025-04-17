الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في مالطا

عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في مالطا
17 ابريل 2025 22:44

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي الدكتور إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وإمكانيات تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومن بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ورحب سموه بمعالي الدكتور إيان بورغ، مؤكداً على العلاقات المتطورة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مالطا، والحرص المتبادل على تعزيزها في شتى المجالات الحيوية التي تشكل رافداً مهماً لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

أخبار ذات صلة
%53 معدل ممارسة النشاط البدني في أبوظبي
حمدان بن محمد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي

كما تناول اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

المصدر: وام
مالطا
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
المحكمة العليا الأميركية تقترب من حسم ملف "المواطنة بالولادة"
الأخبار العالمية
المحكمة العليا الأميركية تقترب من حسم ملف "المواطنة بالولادة"
اليوم 23:18
«نواتوم البحرية» و«أسري» تعلنان بدء عمليات مشروعهما المشترك في البحرين
اقتصاد
«نواتوم البحرية» و«أسري» تعلنان بدء عمليات مشروعهما المشترك في البحرين
اليوم 23:07
«السوربون أبوظبي» تُكرّم كوكب الشرق أم كلثوم في أمسية فنية استثنائية
التعليم والمعرفة
«السوربون أبوظبي» تُكرّم كوكب الشرق أم كلثوم في أمسية فنية استثنائية
اليوم 23:06
رسالة ترامب إلى الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
رسالة ترامب إلى الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية
اليوم 22:54
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في مالطا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في مالطا
اليوم 22:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©