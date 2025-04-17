«كهرباء الشارقة» تفوز بجائزة أفضل تحوّل رقمي في خدمة المشتركين

الشارقة (الاتحاد)

فازت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بجائزة GovInsider العالمية، التي يتم تنظيمها بدولة سنغافورة ضمن مهرجان الابتكار عن فئة أفضل تحوّل رقمي في خدمة المشتركين، وذلك تقديراً لجهود الهيئة ومسيرتها المتميزة في التحول الرقمي، وفازت الهيئة بالجائزة بعد منافسة مع 189 جهة حكومية مشاركة من مختلف دول العالم.

وأوضح الدكتور حسين العسكر مدير إدارة خدمة المشتركين، أن الفوز بهذه الجائزة التي يتم تنظيمها على مستوى قارة آسيا يُعد إنجازاً بالغ الأهمية، ويعزّز من مكانة إمارة الشارقة عالمياً في تبني الابتكار التكنولوجي، لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية، حيث كانت الهيئة واحدة من ثلاث جهات فقط خارج دولة سنغافورة تحصل على هذا التكريم، إلى جانب جهات من ماليزيا وأذربيجان، وهذا دليل لحرص الهيئة على تقديم خدمات رقمية متطورة، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين تجربة المشتركين ورفع كفاءة العمليات.

وأكد أن الجائزة تضاف إلى رصيد النجاحات التي حققتها الهيئة وإمارة الشارقة ودولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويؤكد التزام حكومة الشارقة بالسعي نحو تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بكفاءة وسرعة، ويعزّز الفوز بهذه الجائزة مكانة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة كأحد الرواد في مجال الخدمات الحكومية، ويعكس الرؤية الطموحة التي تسعى من خلالها إلى توفير خدمات رقمية متكاملة، تسهم في تحسين جودة الحياة.

وأضاف خالد ذياب من إدارة خدمة المشتركين: أن الهيئة حصدت الجائزة بعد العرض التقديمي لفريق عمل قسم المتابعة ومراقبة الأداء في إدارة خدمة المشتركين في الهيئة، والذي استعرض عدداً من المميزات والفوائد الكبيرة التي حققتها الهيئة من برنامج التحول الرقمي. ونال العرض إشادة كبيرة.