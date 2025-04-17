الجمعة 18 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تفوز بجائزة أفضل تحوّل رقمي في خدمة المشتركين

«كهرباء الشارقة» تفوز بجائزة أفضل تحوّل رقمي في خدمة المشتركين
18 ابريل 2025 01:21

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى حل أزمة السودان بقيادة أفريقية
«أبوظبي للصحة» يستعرض أحدث الابتكارات الطبية

فازت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بجائزة GovInsider العالمية، التي يتم تنظيمها بدولة سنغافورة ضمن مهرجان الابتكار عن فئة أفضل تحوّل رقمي في خدمة المشتركين، وذلك تقديراً لجهود الهيئة ومسيرتها المتميزة في التحول الرقمي، وفازت الهيئة بالجائزة بعد منافسة مع 189 جهة حكومية مشاركة من مختلف دول العالم.
وأوضح الدكتور حسين العسكر مدير إدارة خدمة المشتركين، أن الفوز بهذه الجائزة التي يتم تنظيمها على مستوى قارة آسيا يُعد إنجازاً بالغ الأهمية، ويعزّز من مكانة إمارة الشارقة عالمياً في تبني الابتكار التكنولوجي، لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية، حيث كانت الهيئة واحدة من ثلاث جهات فقط خارج دولة سنغافورة تحصل على هذا التكريم، إلى جانب جهات من ماليزيا وأذربيجان، وهذا دليل لحرص الهيئة على تقديم خدمات رقمية متطورة، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين تجربة المشتركين ورفع كفاءة العمليات.
وأكد أن الجائزة تضاف إلى رصيد النجاحات التي حققتها الهيئة وإمارة الشارقة ودولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويؤكد التزام حكومة الشارقة بالسعي نحو تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بكفاءة وسرعة، ويعزّز الفوز بهذه الجائزة مكانة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة كأحد الرواد في مجال الخدمات الحكومية، ويعكس الرؤية الطموحة التي تسعى من خلالها إلى توفير خدمات رقمية متكاملة، تسهم في تحسين جودة الحياة.
وأضاف خالد ذياب من إدارة خدمة المشتركين: أن الهيئة حصدت الجائزة بعد العرض التقديمي لفريق عمل قسم المتابعة ومراقبة الأداء في إدارة خدمة المشتركين في الهيئة، والذي استعرض عدداً من المميزات والفوائد الكبيرة التي حققتها الهيئة من برنامج التحول الرقمي. ونال العرض إشادة كبيرة.

كهرباء الشارقة
التحول الرقمي
الإمارات
الشارقة
هيئة كهرباء الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
آخر الأخبار
فلسطينية تبكي أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشرات الضحايا في غارات إسرائيلية على مدرسة وخيام النازحين في غزة
18 ابريل 2025
الصين تؤكد انفتاحها على «حوار متكافئ» مع واشنطن
الأخبار العالمية
الصين تؤكد انفتاحها على «حوار متكافئ» مع واشنطن
18 ابريل 2025
الحوثيون يستغلون المصارف المحلية للوصول إلى النظام المالي الدولي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على مصرف يمني لدعمه «الحوثي»
18 ابريل 2025
جنود أوكرانيون يجرون تدريبات عسكرية (رويترز)
الأخبار العالمية
محادثات أوروبية أميركية حول أوكرانيا في باريس
18 ابريل 2025
طفلتان تحملان عبوة ماء لتعبئتها في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعطيش».. سلاح يفتك بالفلسطينيين في غزة
18 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©