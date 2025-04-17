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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل الأمير فيليبوس والأميرة نينا

سعود بن صقر يستقبل الأمير فيليبوس والأميرة نينا
18 ابريل 2025 00:40

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الأمير فيليبوس من اليونان وزوجته الأميرة نينا، اللذين يزوران الدولة حالياً.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالأميرين، وتبادل معهما الأحاديث الودية حول عدد من المواضيع الثقافية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً سموه أن الحوار الثقافي البنّاء يُشكّل ركيزة أساسية لنشر قيم التسامح والتعايش، ووسيلة فعّالة لفتح قنوات التواصل بين الشعوب.
وتمنى سموه لهما طيب الإقامة خلال زيارتهما إلى إمارة رأس الخيمة.
وأعرب الأمير فيليبوس والأميرة نينا عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأشادا بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبالمكانة المتنامية لإمارة رأس الخيمة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشهده الإمارة من نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات.

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المصدر: وام
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