شاطئ سباحة وترفيه للمكفوفين على كورنيش أبوظبي

أنجزت دائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مشروع تخصيص وتجهيز منطقة بمساحة 1000 متر مربع على شاطئ الكورنيش للعائلات مخصصة لفئة المكفوفين، من خلال تجهيزها بكل متطلبات الأمن والسلامة والترفيه، وذلك تزامنا مع "عام المجتمع".

تهدف هذه المبادرة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارات، إلى تمكين فئة المكفوفين ودمجهم في المجتمع، ما يعكس ويرسخ المسؤولية المشتركة في بناء الوطن، ويعزز استمرارية سياسة البلدية الهادفة إلى الارتقاء المستمر بجودة حياة المجتمع، وتوفير المرافق ذات المواصفات العالمية والمتوافقة، والمحققة لمتطلبات أصحاب الهمم، حيث حصل الشاطئ على جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين بصفته شاطئاً صديقاً لأصحاب الهمم.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن مساحة الترفيه والسباحة التي تم إنجازها على كورنيش أبوظبي، تشمل العديد من الخدمات المقدمة خصيصاً للمكفوفين، منها توفير سيارة لأصحاب الهمم لنقلهم إلى الموقع بسهولة، وتثبيت لوحة إرشادية (بلغة برايل) تحتوي على تعليمات استخدام منطقة السباحة، وتوفير دليل إرشادي للخدمات (بلغة برايل) لتوفير تجربة شاملة تلبي احتياجات جميع المكفوفين من جميع الأعمار رواد شاطئ السباحة، وغيرها من الخدمات التي تستهدف إسعاد هذه الفئة. وأشارت إلى أن الشاطئ المخصص للمكفوفين سيكون مفتوحاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، والسباحة متاحة من الساعة 6 صباحاً وحتى غروب الشمس.

وأكدت البلدية حرصها على الالتزام بمعايير السلامة في تصميم المنطقة بما يتناسب مع هذه الفئة من الزوار، من حيث مكوناتها التي تمت دراستها خصيصاً لجعل تجربة السباحة للمكفوفين تجربة ذاتية، آمنة، بدون أي مساعدة خارجية، مع وجود أفضل معايير السلامة، لافتة إلى أن الشاطئ يوفر خدمة الإسعافات الأولية عن طريق ممرضة مرخصة موجودة في الموقع على امتداد ساعات عمل الشاطئ.