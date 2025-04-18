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علوم الدار

محمد بن راشد يشيد بمبادرة "أطفال عبر الأجواء" من طيران الإمارات

محمد بن راشد يشيد بمبادرة "أطفال عبر الأجواء" من طيران الإمارات
18 ابريل 2025 15:14

أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمبادرة "أطفال عبر الأجواء" التي أطلقتها طيران الإمارات، والتي تهدف إلى إسعاد الأطفال حول العالم من خلال تجربة سفر فريدة ومليئة بالمرح، وذلك في تغريدة نشرها سموه عبر منصة X كتب فيها: "مبادرة جميلة.. أحسنتم".

وتستند المبادرة إلى إعادة استخدام مواد من مقصورات أكثر من 200 طائرة تخضع للتحديث، لتحويلها إلى حقائب مدرسية، وقد تمت صناعتها في ورشة مخصصة داخل مرافق طيران الإمارات، مع مراعاة جميع جوانب السلامة والنظافة والراحة للأطفال.

وفي انطلاقتها الأولى، وصلت المبادرة إلى ثلاث دول إفريقية هي زامبيا وزيمبابوي وإثيوبيا، حيث وزعت أكثر من 1300 حقيبة مدرسية مزودة بلوازم تعليمية وأدوات قرطاسية وكتب محلية. بالتعاون مع عدد مع المؤسسات الخيرية المحلية لضمان وصول المساعدات للأطفال الأكثر حاجة.

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وتعد مبادرة "Aircrafted Kids" جزءاً من جهود أوسع لطيران الإمارات في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في تعزيز التعليم ودعم الأطفال حول العالم.

ومن المقرر أن تستمر الحملة في بلدان أخرى قريباً، تشمل الهند وباكستان وبنغلاديش، في إطار رؤية طيران الإمارات لربط المجتمعات من خلال مبادرات إنسانية ملهمة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طيران الإمارات
محمد بن راشد
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